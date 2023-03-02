Hayırlı Cumalar mesajları... Birlik ve beraberliği sembolü olan cuma namazı için bekleyişe geçildi. İslam aleminin bayramı olarak kabul gören bu müaberek günde sevdiklerine ve yakınlarına cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyenler, 'resimli, dualı, ayetli, anlamlı, Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözlerini' araştırmaya başladı. İşte 3 Mart resimli, dualı ayetli, anlamlı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!