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HaberlerSağlık
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3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 3 Mayıs vaka sayısı 2021

Koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçti. Milyonlarca vatandaş her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel koronavirüs tablosunu yakından takip ediyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Peki 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen gelişmeler...

3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 3 Mayıs vaka sayısı 2021

3 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

3 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, bu konuya ilişkin valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge gönderdi.

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY),Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

- Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Kahramanmaraş'ta 9, İzmir'de 17, Kırklareli'nde 26, Gaziantep'te 441, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7, Malatya'da 103, Sivas'ta 3, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için para cezası kesildi.

Erzincan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kumar oynayan kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası verildi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Kağıthane daha önce Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenen kafedeki 11 kişi ile Sultanbeyli'de tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya ve Muğla'da, "tam kapanmadan" muaf tutulan turistler, güneşli havayla denizin keyfini çıkardı.

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