Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 4.875.388'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 40.844 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 MAYIS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 MAYIS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

2 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Çin’in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmişti.

Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, Wuhan’da binlerce kişi müzik festivaline katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Ülkede dün koronavirüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybederken krematoryum ünitelerinde yer kalmadığı bildirildi