        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 3 oyun 3 şehir

        3 oyun 3 şehir

        Farklı dönemlere ve toplumsal meselelere temas eden "Yan Rol", "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Jean D'Arc'ın Öteki Ölümü", yeni yılda İstanbul, İzmir ve Antalya'da seyirciyle buluşuyor...

        Giriş: 07.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:40
        3 oyun 3 şehir
        Türkiye tiyatro sahnesi, yeni sezonda birbirinden güçlü metinler, usta yorumlar ve çarpıcı rejilerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Farklı dönemlere, duygulara ve toplumsal meselelerine temas eden “Yan Rol”, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ve “Jean D’Arc’ın Öteki Ölümü” oyunları, yeni yılda da sahne yolculuğunu sürdürüyor.

        Hayatında başrol olamayanların öyküsü “Yan Rol”, İstanbul’da

        Görünmeyenlerin, sesi kısılmışların ve “hayatın arka planında kalmış” karakterlerin hikâyesini merkezine alan “Yan Rol”, bireyin toplum içindeki yerini mizah ve ironiyle sorgulayan etkileyici bir anlatı sunuyor. Tek kişilik performans üzerinden ilerleyen oyun, bir kadının yaşamı boyunca başkalarının hikâyesinde figüran kalışını ve kendi hikâyesini yazma mücadelesini sahneye taşıyor.

        “Yan Rol”, bir kadının mesleği, ailesi ve en yakın arkadaşlarıyla yüzleşme hikâyesini çarpıcı bir şekilde sahneye taşıyor. Sürekli "arkadaş kontenjanında" görülen ve kendi hayatında bile başrolde olmadığını hisseden bir kadın oyuncunun, hayatta kendine bir yer açma çabasını izleyicilerle paylaştığı bu etkileyici oyun; toplum baskısı, aile ilişkileri ve hayattaki iktidar mücadelelerini sorguluyor. "Kendi hikâyesinin kahramanı" olma arzusuyla çıktığı bu yolculuk, hem düşündürücü hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

        Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, Şenol Önder'in yönettiği tek kişilik komedi oyunu “Yan Rol”, 8 Ocak’ta Kadıköy Boa Sahne’de, 19 Ocak’ta HOP Sahne’de ve 31 Ocak’ta Babil Sahne’de İstanbullularla buluşacak.

        Türk tiyatrosunun eğlenceli klasiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” İzmir’de

        Türk tiyatrosunun unutulmaz klasiklerinden biri olan “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, sahne üzerindeki enerjisi, şarkıları ve karakterleriyle seyirciyi nostaljik ama bir o kadar da canlı bir yolculuğa çıkarıyor. Geleneksel tiyatro anlayışını modern bir sahne diliyle buluşturan oyun, eğlenceli yapısının altında toplumsal hicvi de barındırıyor.

        Kalabalık kadrosu, ritmi hiç düşmeyen sahneleri ve müzikal yapısıyla her yaştan izleyiciye hitap eden “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, sezonun en çok ilgi gören yapımları arasında yer alıyor.

        Usta yönetmen Haldun Dormen'in yeniden yorumuyla sahnelenerek İzmir'de büyük bir fenomene dönüşen oyun, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 ve 31 Ocak’ta Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

        “Jean D’Arc’ın Öteki Ölümü” yorumu Antalya’da

        Tarihin en ikonik figürlerinden Jeanne D’Arc’ın hikâyesine alışılmışın dışında bir pencereden bakan “Jean D’Arc’ın Öteki Ölümü”, kara mizah ile politik taşlamayı ustalıkla bir araya getiriyor. İktidar, inanç, adalet ve toplumsal yargılar üzerine cesur sorular soran oyun, izleyiciyi hem güldürüyor hem de rahatsız ediyor.

        Bulgar yazar Stefan Tsanev’in Jeanne d’Arc efsanesinden yola çıkarak kaleme aldığı “Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü” oyunu, insanın, bireyin, din ve milliyetçilik gibi egemen ideoloji tarafından nasıl abluka altına alınmaya çalıştığını anlatıyor.

        Metni ve sahne diliyle klasik tarih anlatılarını ters yüz, günümüz dünyasına ayna tutan güçlü bir tiyatro deneyimi sunan oyun, 6 ve 20 Şubat’ta Dada Tiyatro sahnesinde seyircilerle buluşacak.

        Oyunların biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.

        #Jean D'Arc'ın Öteki Ölümü
        #Biletinial
