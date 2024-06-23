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        Haberler Gündem Güncel 3 saat rötarlı kalkan Hatay uçağında türbülans paniği | Son dakika haberleri

        3 saat rötarlı kalkan Hatay uçağında türbülans paniği

        Ankara'dan 3 saat rötarla Hatay'a hareket eden yolcu uçağı türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:52
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        Anadolu Jet'e ait VF4204 numaralı yolcu uçağı, iddiaya göre, Ankara'dan Hatay'a 3 saat gecikmeli hareket etti.

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        İHA'nın haberine göre, uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında türbülans meydana geldi.

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        Türbülans anında yolcuların yaşadığı panik ve korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculardan biri, "Yavaş yavaş in, düşmez inşallah" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

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        Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve iniş sırasında yaşanan türbülans ile vatandaşların korktuğunu dile getiren yolculardan Anıl Yılmaz ise "3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum" dedi.

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        #yolcu uçağı
        #türbülans
        #ankara-hatay uçağı
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