Amasya'da Çelebi Ekim'in 3 yaşındaki torunu K.B.B.'ye şiddet uygularkan suçüstü yakalayıp, cep telefonu kamerasıyla o anları kayda almasının ardından tutuklanan bakıcı Fadime Y., 'Çocuğa karşı eziyet' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Savunmasında, annesi işe giderken ağlayan küçük çocuğun terlikle eline vurduğunu öne süren Fadime Y., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. K.B.B.'nin ailesi, tahliye kararına tepki gösterip bakıcının en ağır şekilde ceza almasını istedi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen Nisan ayında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin çocukları K.B.B.'ye, geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. evde bakıcılık yapmaya başladı. Haftasonu evinde temizlik yapan Alev B. çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu. Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.
Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anları kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
'ÇOCUĞA ÖYLESİNE VURDUM'
Fadime Y. mahkemedeki ifadesinde, "K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi" dedi.
Fadime Y. hakkında Merzifon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı. 4 gün önce görülen duruşmada mahkeme, Fadime Y.'yi tutukluluk halinde geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye etti.
'EN AĞIR CEZAYI ALMALI'
Fadime Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen anne Alev B. "Oğluma daha önce de bakıcılar baktı. Hiçbirinde böyle bir durumla karşılaşmadık. Oğlumun vücudunda morluklar görüyordum, ama hep düştüğünü söylüyordu. Hiç böyle bir olay yaşanabileceğine ihtimal vermedim. Son olarak ise önce dudağı patladı. Beni arayıp çocuğun dudağının halıya sürttüğünü söyledi. Sonrasında ise mama sandalyesi altında bir tutam saç bulunca çocuğumun saçının çekildiğini düşündüm. Şüphelendim. Önce ses kaydı yaptım. Oğlumun ağlama sesleri vardı ve başka şüpheli sesler de geliyordu. Bunun üzerine kendi babam ve annemden yardım istedik ve oğlumu tam döverken bakıcıyı yakaladık. Bu kadın önce tutuklandı ama şimdi salıverildi. Yaptığı canilik. El kadar bir çocuğa bu nasıl yapılır. Biz dokunmaya kıyamazken, o günlerce oğlumu darp etmiş, eziyet etmiş, tehdit etmiş, terlikle dövmüş. Yaptığı psikopatlık" dedi.
'OĞLUM 'VURMA CİCİ ANNE' DİYE SAYIKLADI'
Oğlunun büyük bir travma yaşadığını söyleyen Alev B. "Çocuğuma olay sonrası sorduğumda bize hiç cevap vermedi. Sadece 'O bir daha gelmeyecek değil mi anne, o gelmesin anne' dedi. Oğlum hala yaşadıklarını atlatamadı. Uykusunda sürekli sayıkladı. 'Vurma cici anne' diyerek ağlayıp uyandı. Küçücük bir çocuk kendi içinde aylarca bunu yaşamış. Bunu yapana insan denilemez. Kesinlikle tahliye edilmemeli, cezaevinde kalmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı" diye konuştu.
DEDE TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Dede Çelebi Ekim ise ses kaydını dinlediklerinde yapılan aşağılamalar ve eziyetleri duyduklarını ve dayanamadıklarını belirterek, "Ertesi gün eşimle birlikte gelip cep telefonu ile kamera kaydıyla bu kadını yakalayabildik. Eğer bu görüntü olmasaydı, belki hiç cezaevinde bile kalmayabilirdi. Bu kadının tutuksuz yargılanması da bizim için şok edici bir karar. Ağır bir ceza alması gerekiyor" diye konuştu.
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