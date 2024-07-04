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        Haberler Gündem Güncel 3 yaşındaki Miraç amcasının kullandığı kamyonetin aldında kalarak can verdi | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Miraç amcasının kullandığı kamyonetin aldında kalarak can verdi

        Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:43
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        Karaman'da Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı.

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        Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı.

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        Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Amca, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Karaman
        #Miraç
        #Kaza
        #kamyonetin altında kalan çocuk
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