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        Haberler Bilgi Yaşam 30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2024? 30 Ağustos Cuma bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem görecek mi?

        30 Ağustos borsa açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 Cuma bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple yatırımcılar bugün işlem yapıp yapamayacağını araştırıyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda ''30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı?'' sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Peki 30 Ağustos 2024 Cuma bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem görecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 08:10 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:10
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        Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yatırımcılar, resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul işlemlerine devam ediyor mu, etmiyor mu merak ediyor. Bu sebeple Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...

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        30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ?

        Borsa İstanbul resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık olmayacak.

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        BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa, ilk iş günü olan 2 Eylül 2024 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek.

        Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

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        BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

        1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

        9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

        10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

        23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

        1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

        19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

        15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

        16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

        15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

        30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

        28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

        29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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