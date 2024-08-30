30 Ağustos borsa açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos 2024 Cuma bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem yapılır mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple yatırımcılar bugün işlem yapıp yapamayacağını araştırıyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda ''30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı?'' sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Peki 30 Ağustos 2024 Cuma bugün Borsa İstanbul tatil mi, işlem görecek mi?
Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yatırımcılar, resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul işlemlerine devam ediyor mu, etmiyor mu merak ediyor. Bu sebeple Borsa İstanbul çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, TATİL Mİ?
Borsa İstanbul resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık olmayacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa, ilk iş günü olan 2 Eylül 2024 Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek.
Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı
9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı