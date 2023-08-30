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Marketler 30 Ağustos Çarşamba yani bugün açık mı? Bilindiği üzere bugün Zafer Bayramı ve resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, marketler de bugün kapalı olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...