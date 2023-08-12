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        Haberler Gündem 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

        30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

        30 Ağustos Zafer Bayramı için artık sayılı gün kaldı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl geçti. Bu kutlu zaferin anılacağı özel gün öncesi gözler "30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?" sorusuna çevrildi. İşte, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 00:42
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        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki şanlı Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü bu sene kutlanacak. Özel günlerin tatil ilan edilmesi sebebiyle "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya dair detaylar...

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        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olacak ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak. Ancak 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil söz konusu değil, bu nedenden dolayı tüm kuruluşlar tüm gün çalışmaya devam edecek.

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        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

        - Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        - Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        - Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        - Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        - Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        - Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        - Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        - Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        - Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        - Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        - Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        - Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        - Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        - Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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