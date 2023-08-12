30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki şanlı Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü bu sene kutlanacak. Özel günlerin tatil ilan edilmesi sebebiyle "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusu gündem oldu. İşte, konuya dair detaylar...

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olacak ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak. Ancak 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil söz konusu değil, bu nedenden dolayı tüm kuruluşlar tüm gün çalışmaya devam edecek.