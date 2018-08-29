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30 Ağustos'ta bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi bankaların çalışıp, çalışmayacağını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar tatil mi ? Yarın bankalar açık mı? İşte detaylar...

29.08.2018 - 20:40 | Güncelleme:

30 Ağustos gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi bankalar ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Büyük Taarruz'u kutlamak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklere sahne olacak. 30 Ağustos'ta ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, kamuya bağlı çalışan bazı özel kuruluşlar da hizmet veriyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık olacak mı? İşte merak edilenler...

30 AĞUSTOS BANKALAR TATİL Mİ? YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet'in ilk dönemleri olan 1935 yılında Zafer Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi tatil olarak kabul edilmiş, bu tarihten sonra her yıl ritüel devam etmiştir.

Bu nedenle bu tarihlerde banka, vergi dairesi, PTT ve noter gibi kuruluşlar tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla işlem yapmak isteyen kişiler, bu işlemlerini 31 Ağustos Cuma günü itibariyle yapabilecek.

Hastaneler ve eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle görevlerine devam edecek.

 

TÜRK MİLLETİNİN BÜYÜK ZAFER: 30 AĞUSTOS

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı.

İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti.

15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin izniyle Yunan Ordusu İzmir'e çıkarma yaptı.

Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği, "millet olma bilinci" içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı.

1920'de TBMM'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı, özellikle Batı Cephesi'nde hareketlilik başladı.

23 Ağustos 1921 - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Yunan ordusu Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durduruldu.

26 Ağustos 1922 yılında düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.

Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında, Türk askeri, düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirdi.

30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz, Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı.

Ardından Mustafa Kemal Paşa, birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi.

27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi, 9 Eylül'de İzmir'de Yunan Ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi.

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