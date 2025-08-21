30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
Her sene olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Çalışan kesim ''30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?'' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar
30 Ağustos için geri sayım başladı. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren resmi bayram için her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ilde törenler ve etkinlikler düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, özel sektör çalışıyor mu?
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi tatil olacak.
Kamu çalışanları 30 Ağustos günü izinli olacakken bu durum özel sektör için değişiklik gösterecek.
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.