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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 370.832'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.099 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452'ye ulaştı. Hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827, aktif hasta sayısı 38 bin 739 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Kovid-19 vaka sayısı ABD'de 8 milyon 906 bine, Hindistan'da 7 milyon 944 bine, Brezilya'da 5 milyon 395 bine ve Rusya'da 1 milyon 531 bine ulaştı.

Fransa'da günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesi üzerine, Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Belçika'da son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, milletvekillerinden 91'inin Kovid-19'a yakalandığını, bunlardan 39'unun tedavi gördüğünü, birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği aşı adayının, virüse karşı en savunmasız grup olarak görülen yaşlılarda bağışıklık geliştirebileceğini ortaya koydu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, tepki amacıyla maskelerini yaktı.

Avustralya'da, salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Sri Lanka'da parlamento tesislerinde görevli bir poliste Kovid-19 tespit edilmesi üzerine parlamento kapatıldı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinde 4,7 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılmaya başlandığı bildirildi.

Hırvatistan'da günlük vaka sayılarının geçen hafta ilk kez 2 binin üzerine çıkması üzerine hükümetin aldığı kararla bugünden itibaren ek tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, açık alanlarda 1,5 metre, kapalı alanlarda ise 2 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirilirken, toplanmalar da 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da da son haftalarda vakaların hızla artması üzerine yarından yeni tedbirlerin uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde artan vakalar nedeniyle okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde 12 Ekim'den bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Ürdün'de, son 24 saatte 45 can kaybıyla günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Kazakistan Kurumlararası Komisyon okulların örgün eğitim sistemine geçmesi ve camilerde namazların cemaat halinde kılınmasına ilişkin kararlar aldı.