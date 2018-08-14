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30 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda

Dünyanın en önemli ultra lüks yat yapım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de ABD'li iş adamı için yapılan "Queen Anne" isimli ultra lüks yat denize indirildi.

14.08.2018 - 09:48 | Güncelleme: AA

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Pina Marin isimli şirketin tersanesinde yapılan ve tüm testlerden başarıyla geçen yatın satış bedelinin 30 milyon avro olduğu belirtildi. Ultra lüks yatın ABD'li fon sahibi için yapıldığı ve teknenin bu ay içinde iş adamına teslim edileceği kaydedildi.

Uzun yol teknesi olarak tasarlanan ve okyanus aşabilen yatın yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü. 46,5 metre boyundaki ultra lüks yat, 100 ton yakıt alıyor. Aksesuar ve mobilyasıyla dikkati çeken, son teknoloji otomasyona sahip yatta orta ölçekli bir helikopterin inip kalkabileceği pist de mevcut.

Ultra lüks yatın, Monaco ve Cannes'te bu yıl düzenlenecek yat fuarlarında tasarım ödülü almasının beklendiği bildirildi.

7 AYDA TESLİM EDİLDİ

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Serbest Bölge'de bu yılın 7 ayında 10 yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

10 yatın toplam satış bedelinin yaklaşık 63 milyon dolar olduğunu belirten Gürses, "Teslimi gerçekleşecek 46,5 metre boyundaki yat buna dahil değil, bu ağustos rakamlarına yansıyacak. Ocak-temmuz döneminde 10 yat teslim edildi ve bu yatların toplam satış değeri yaklaşık 63 milyon dolar oldu. Bu yatlar Katar, Hollanda, Umman, İspanya ve İngiltere'ye satıldı. 10 yatın ortalama uzunluğu 23 metre olarak belirlendi." diye konuştu.

Serbest Bölge'de yat yapım faaliyetlerinin başladığı 2000 yılından bugüne kadar 382 yatın teslim edildiği bilgisini veren Gürses, "382 yatın yatın toplam uzunluğu 7 bin 109 metre, toplam satış değeri de 1 milyar 18 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Gürses, ekim ayında 60 metrelik bir ultra lüks yatın daha denize indirileceğini söyledi.

Bölgede çoğunlukla sipariş üzerine yat yapıldığını ve son yıllarda 30 metrenin üzerindeki siparişlerin ağırlık kazandığını anlatan Gürses, dünyanın her yerinden sipariş alındığını fakat çoğunlukla satışların Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını sözlerine ekledi.

 

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