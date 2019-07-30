30 Temmuz Hadi ipucu 12.30: Vezir ve sadrazamların giydiği "kallavi" ne anlama gelmektedir? Hadi ip

Hadi ipucu 30 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Vezir ve sadrazamların giydiği "kallavi" ne anlama gelmektedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 30 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 30TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 30 TEMMUZ CEVABI: ÇOK İRİ, KOCAMAN

“Kallavi kavuk”lar, Osmanlı yönetiminde Sadrazam, Kubbealtı vezirleri ve Kaptan-ı deryalar tarafından kullanılırdı. Kallavi kavuklar yalnızca orduyla birlikte sefere çıkıldığında ve arefe günlerinde giyilmekteydi..