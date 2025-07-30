Bugün ne günü? 30 Temmuz tarihindeki özel günler
Temmuz ayında son günlere girilirken, 30 Temmuz tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, "Bugün ne günü?" İşte 30 Temmuz'da yaşanan önemli olaylar...
Miladi takvime göre yılın 211. gününe girildi. 30 Temmuz dünya ve Türkiye tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bazı özel günler, dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "30 Temmuz ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
30 TEMMUZ NE GÜNÜ?
Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika ülkesinde kutlanmıştır. İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. Ancak, Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü olarak kutlandı.
30 TEMMUZ'DA YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR?
1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.
1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.
1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.
1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.
1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.
1966 - İngiltere, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.
1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.
1987 - Mekke'de Hac sırasında İranlılar Amerika Birleşik Devletleri aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı, çok sayıda İranlı ve Suudi öldü.
1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.
2002 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında, Orta Afrika'da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.
2024 - Fuad Şükür, 27 Temmuz'da 12 Dürzi çocuğunun ölümüne yol açan Mecdal Şems saldırısının sorumluluğunu üstlendiği iddiası nedeniyle Beyrut'ta İsrail'in hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda ayrıca 4 sivil öldü, 80 kişi de yaralandı.