30 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika ülkesinde kutlanmıştır. İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. Ancak, Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü olarak kutlandı.