30 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. Son olarak 40 yaş üstü aşılamanın başlamasının ardından sıra 35 yaş üstü aşı uygulaması başlamıştı...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.