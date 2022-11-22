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30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikizler dünyaya geldi

ABD'nin Oregon eyaletinde 31 Ekim'de tam 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi. Lydia ve Timothy ismi verilen bebekler, daha önce bu kadar bekleyen bir embriyodan çocuk doğmamış olması sayesinde bir ilke imza atmış oldu

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  • 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikizler dünyaya geldi

    ABD'de yaşanan ilginç bir olay, tıp tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Independent UK'de yer alan habere göre; Oregon'da yaşayan Rachel ve Philip isimli bir çift, ilginç bir şekilde ebeveyn oldu.

    Çift, çocuk sahibi olmak için Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne (NEDC) başvurdu. 22 Nisan 1992 yılında dondurulan embriyonun sahipleri, 34 yaşında bir kadın ve 50'li yaşlardaki kocasına aitti.
  • 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikizler dünyaya geldi

    31 Ekim günü, 30 yıllık olan embriyolardan Lydia ve Timothy isimli ikiz bebekler dünyaya geldi. 

    NEDC'ye göre; bu durum bir rekor olabilir çünkü daha önce bu kadar uzun süre bekleyen bir embriyodan çocuk dünyaya gelmemişti.

    NEDC'nin kaydettiği diğer bir rekor ise 2020 yılında 27 yıl önce dondurulmuş embriyo ile doğan Molly adlı bebeğe ait.
  • 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikizler dünyaya geldi

    İkizleri yeni kucağına alan çiftin 4 çocuğu daha var. Baba Philip, konu hakkında şunları söylüyor; "İkizler, çocuklarımız arasında en küçük olmalarına rağmen en büyükleri."

    Aslında bu bir bakıma doğru çünkü embriyolar dondurulduğunda anne Rachel 3, baba Philip ise 5 yaşındaydı. Yani aslında çift, neredeyse kendi yaşıtları sayılabilecek ikizleri kucaklarına aldı.

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