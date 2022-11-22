ABD'de yaşanan ilginç bir olay, tıp tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Independent UK'de yer alan habere göre; Oregon'da yaşayan Rachel ve Philip isimli bir çift, ilginç bir şekilde ebeveyn oldu.

Çift, çocuk sahibi olmak için Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne (NEDC) başvurdu. 22 Nisan 1992 yılında dondurulan embriyonun sahipleri, 34 yaşında bir kadın ve 50'li yaşlardaki kocasına aitti.