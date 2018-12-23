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31 Aralık tatil mi? sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2018 tarihinin Pazartesi gününe denk gelmesi akıllara 4 gün tatil olur mu? gibi soruları düşünmeye itti. Peki, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili 4 güne uzayacak mı?
31 ARALIK'TA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL YAPACAK? (YILBAŞI TATİLİ)
2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. Okullarda tatilin 4 güne uzayıp uzamayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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