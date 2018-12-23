31 Aralık tatil mi? sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2018 tarihinin Pazartesi gününe denk gelmesi akıllara 4 gün tatil olur mu? gibi soruları düşünmeye itti. Peki, 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili 4 güne uzayacak mı?

31 ARALIK'TA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL YAPACAK? (YILBAŞI TATİLİ)

2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. Okullarda tatilin 4 güne uzayıp uzamayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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