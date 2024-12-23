Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

        31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

        2025 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık yarım gün mü merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık hafta içine denk geldiği ve 1 Ocak'tan bir önceki gün olduğu için tatil olup olmama durumunu sorguluyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 17:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılına sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de 31 Aralık'ta resmi tatil olup olmayacağı konusu. Bilindiği gibi eski yılın bitişini, yeni bir yılın başladığını simgeleyen yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık'ta okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık okullar, iş yerleri açık mı?

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

        YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

        3

        1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

        1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?