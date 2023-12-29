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        Haberler Gündem 31 Aralık yılbaşı toplu taşıma saat kaça kadar çalışıyor ve ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, metrobüs, marmaray kaça kadar açık?

        31 Aralık yılbaşı toplu taşıma saat kaça kadar çalışıyor ve ücretsiz mi?

        31 Aralık Pazar yılbaşı akşamı için toplu taşımalarda yeni düzenlemeye gidildi. İstanbul'da İBB tarafından düzenlenen yılbaşı seferleri 1 Ocak 2024 gününe kadar ücretsiz olacak. Ankara'da ise Metro ve Ankaray'ın yılbaşı gecesi 02.00'ye kadar hizmet vereceği açıklandı. Peki metro, metrobüs ve marmaray seferleri saat kaça kadar yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:28
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        31 ARALIK PAZAR 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        31 Aralık Pazar yılbaşı gecesi toplu taşıma hizmetlerinin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yılbaşı gecesi için toplu taşıma sefer saatlerini düzenledi ve kişileştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına metro ve toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.

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        1 Ocak 2024 Pazartesi gününe kadar geçerli olacak bu uygulama ile İstanbullular, kişileştirilmiş kartlarıyla metro, metrobüs ve marmaray seferlerini ücretsiz kullanabilecek. Peki, metro, metrobüs ve marmaray seferleri kaça kadar açık olacak?

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        YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?

        Yapılan açıklamaya göre “31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.”

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        T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı. "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

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        ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR AÇIK?

        Ankara'da da Metro ve ANKARAY gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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