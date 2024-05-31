31 Ekim hangi burç? 31 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Birçok insan doğduğu günün hangi burcun etkisi altında ya da hangi gezegenin yönetiminde olduğunu bilmek ister. 31 Ekim doğumlular güçlü gezegenler tarafından yönetilir. Su elementine aittir ve duygularını yoğun olarak yaşarlar. Bu yazımızda 31 Ekim hangi burç, yöneticisi kim, 31 Ekim burcu kadın ve erkek bireylerde ne gibi etkilere sahiptir gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Ayrıca 31 Ekim burcu hakkında genel bir astrolojik tablo da sunacağız.

31 Ekim Hangi Burç?

31 Ekim burcu ne sorusuna sabit bir burç olan akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu Mars ve Plüton tarafından yönetilir. Su grubunun tüm sezgiselliği akrep burcu için de geçerlidir. Akrep bireyleri hayatta kararlı, ne istediğini bilen kişilerdir. Bunun yanında bir de yükselen burç vardır. 31 Ekim yükseleni nedir sorusuna yanıt bulabilmek için bir takım bilgilere gereksinmemiz olacaktır. Yükselen burç için doğduğumuz gün bilgisinin yanında bir de doğum saati ve doğum yeri bilgilerini de bilmek gerekir.