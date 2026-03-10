Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 32. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

        32. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

        İFSAK Kısa Film Festivali, 32'nci yılında Türkiye'den ve dünyadan onlarca kısa filmi 15 Mart'a kadar ücretsiz olarak İFSAK, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulchérie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sinema severlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        32. İFSAK Kısa Film Festivali başladı

        Türkiye'nin en köklü kısa film etkinliklerinden biri olan İFSAK Kısa Film Festivali, 32’nci yılında güçlü programıyla 9 Mart pazartesi günü başladı. Gösterimler, 15 Mart’a kadar ücretsiz olarak İFSAK, Beyoğlu Sineması, Sahne Pulchérie, Metrohan, Sismanoglio Megaro ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sinema severlerle buluşacak. Festival, ulusal yarışma finalistlerinin yanı sıra yarışma dışı uluslararası kısa film ve belgeseller, söyleşiler ve masterclass ile sinemacıları ve izleyicileri bir araya getiriyor.

        Ulusal Yarışma Kısa Filmleri

        32. İFSAK Kısa Film Festivali’nin Ulusal Bölümü, 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen yapımlardan oluşuyor. Kurmaca dalında 13, Belgesel dalında 11, Deneysel dalında 7 ve Canlandırma dalında 5 olmak üzere toplam 36 kısa film festival programında yer alıyor.

        REKLAM

        Uluslararası Seçki

        Festivalin yarışma dışı Uluslararası Seçkisi, kadın emeği ve görünmeyen emek temalarına odaklanarak çağdaş sinemanın öne çıkan tartışma alanlarından birine dikkat çekiyor. Kadın ve beden politikalarından gündelik hayatın çoğu zaman fark edilmeyen üretim biçimlerine uzanan filmler, emeğin estetik ve politik katmanlarını birlikte düşünmeye davet ediyor. Küresel krizler, savaş ve göç konularına da temas eden yapımlar ise seçkiye bugünün dünyasına açılan çok katmanlı bir perspektif kazandırıyor. Dünyanın önemli festivallerinde ödüller kazanmış kısa filmleri buluşturan seçkide, Türkiye prömiyerini yapacak yapımlar da yer alıyor.

        Childrens Day
        Childrens Day

        Uluslararası Programlar ve Konuk Yönetmenler

        British Council, Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların hikâyelerini odağına alan “Reclaim, Reframe, Rejoice” seçkisiyle 32. İFSAK Kısa Film Festivali programına katkıda bulunuyor. İstanbul Cervantes Enstitüsü de kadın emeği temasına odaklanan üç filmlik özel seçkisiyle festivale katılım sağlıyor. Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, kadın yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir seçkiyle programda yer alıyor. Avusturya Kültür Ofisi ve Institut Français kısa film destekleriyle festivalin kurumsal destekçileri arasında bulunuyor. Yunanistan kısa filmleri de Sismanoğlu Megaro’da özel bir gösterim yapıyor. İtalyan Kültür Merkezi ve Com.It.Es İstanbul’un desteğiyle festivale davet edilen Marta Capossela’nın “Misure” filminin gösterimin ardından yönetmen katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. Hollanda Konsolosluğu’nun davetiyle Hollanda’dan festivale katılan Aslı Bildirici, “Rotten” filmiyle uluslararası seçkinin öne çıkan konukları arasında yer alıyor. Romanya Kültür Merkezi’nin desteğiyle festivale katılan Bogdan Mureșanu, masterclass’ın yanı sıra Dumitru Grosei ile “Çağdaş Romanya sineması ve kısa filmleri” üzerine söyleşi gerçekleştiriyor. Hindistan Başkonsolosluğu’nun davetiyle yapımcı Nadia Kanwal festivale konuk oluyor.

        Galaksinin Tezenesi
        Galaksinin Tezenesi
        REKLAM

        Ödül Töreni

        14 Mart Cumartesi günü saat 16.00’daki Sainte Pulchérie Lisesi Gösteri Salonu’nda düzenlenecek ödül töreninde 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ödüllerinin yanı sıra her yıl sinema sektörüne önemli katkı sağlayanlara verilen “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini bulacak. Törende tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer’e “İFSAK Sinema Emek Ödülü” takdim edilecek.

        Festival Kapanış

        32. İFSAK Kısa Film Festivali, 15 Mart Pazar günü 46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ödül alan filmlerin İFSAK ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki özel gösterimleri ardından kapanış yapacak.

        Ölüm Bizi Ayırana Dek
        Ölüm Bizi Ayırana Dek

        SÖYLEŞİLER VE ÖZEL ETKİNLİKLER

        REKLAM

        Anısına: Ali Özgentürk / 10 MART 2026, 20.00-BEYOĞLU SİNEMASI

        Festival’de, 15 Mayıs 2025’te yaşamını yitiren yönetmen, senarist ve yapımcı Ali Özgentürk’e adanan özel bir program gerçekleştirilecek. Selvi Boylum Al Yazmalımfilminin senaristi; Balalayka, At, Yerçekimli Aşklar, Görünmeyen, Su da Yanar ve Bekçigibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Özgentürk, Türkiye sinemasında edebiyatla sinema arasındaki güçlü bağı kuran ve toplumsal duyarlılığı yüksek anlatılarıyla iz bırakan bir sinemacı olarak öne çıkıyor. Etkinlik, Özgentürk’ün sinemasal mirasını yeniden değerlendirmeyi ve üretiminin günümüz sinema ortamıyla kurduğu düşünsel bağı görünür kılmayı amaçlıyor. Etkinlikte Halil Ergün, Necati Doğru, Işıl Özgentürk ve Nebil Özgentürk konuşmacı olarak yer alacak. Zafer Özgentürk’ün hazırladığı Portre belgeselinin ve Ali Özgentürk’ün Yasak (1975) kısa filmi gösteriminin ardından yönetmenin sinema anlayışı farklı tanıklıklar eşliğinde ele alınacak.

        REKLAM

        Özel Gösterim: ‘Koleksiyoncu (2002)’ ve Pelin Esmer Söyleşisi / 11 MART 2026, 20.00-BEYOĞLU SİNEMASI

        Bu yıl yarışma ana jürisinde yer alan yönetmen, yapımcı ve senarist Pelin Esmer’in 2002 yapımı Koleksiyoncu adlı belgesel filmi, 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında özel gösterim programımızda izleyiciyle buluşuyor. Gösterimin ardından gerçekleştirilecek özel söyleşide Pelin Esmer, Somnur Vardar moderatörlüğünde izleyicilerle bir araya gelecek.

        “Perdede Müziği Görmek” Sinemada Müzik Kullanımı-Konuk: Erdal Güney / 12 MART 2026, 20.00-METROHAN

        Besteci, yazar ve akademisyen Erdal Güney, festival kapsamında film müzikleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Sinema ile müzik arasındaki yaratıcı ilişkiye odaklanan üretimleriyle tanınan Güney, film ve dizi müziklerinden albümlere uzanan geniş çalışma alanı ve çok yönlü sanat pratiğiyle müziği anlatının kurucu unsurlarından biri olarak ele alıyor.

        Masterclass – Konuk Yönetmen: Bogdan Mureșanu / 14 MART 2026, 14.00-SAHNE PULCHÉRIE

        İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi katkılarıyla festivale katılan senarist, yönetmen ve yapımcı Bogdan Mureșanu, 2025 yapımı animasyon kısa filmi “The Magician” Sahne Pulchérie’de izleyiciyle buluşacak; gösterimin ardından saat 14.00’te Mureșanu festivalde sinemaseverlerle bir masterclass’ta bir araya gelecek. Toplumsal hafıza ile bireysel hikâyeleri buluşturan anlatımıyla tanınan Mureșanu, 2024’te “The New Year That Never Came” filmi ile Venedik Uluslararası Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. Kısa filmi “The Christmas Present” (2018) ile Avrupa Film Akademisi Ödülü’nü kazanan ve çok sayıda ödül elde ederek Oscar adaylığı için shortlist’e kalan yönetmen, günümüz Avrupa sinemasının öne çıkan yaratıcı seslerinden biri olarak kabul ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 7 Mart 2026 (İran'ın Gözetim Ve İstihbarat Sistemi Nasıl Çöktü?)

        Gizli takip ağı: Trafik kameralarına nasıl sızdılar? İran lideri nasıl takip edildi? Yapay zeka destekli istihbarat Hamaney'i nasıl takip etti? Siber savaş İran'da yönetici kadroyu bitirdi mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Yazılım Uzmanı Haktan Akdağ, Akademisyen Doç. Dr. Helin Sarı...
        #İFSAK Kısa Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi