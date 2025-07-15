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        Haberler Dünya 33 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        33 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 33 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:55
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        33 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yiyecek bulma ümidiyle insani yardım almak isteyen Filistinliler ve sivil yapılar vardı.

        Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nı bombaladı.

        Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 5'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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        Şati Kampı'nda İsrail ordusunun "Nassar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev yıkılırken, patlama sonucu yangın meydana geldi ve enkaz altında kalanlar oldu.

        Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusuna ait insansız hava aracının kentin doğusundaki Tuffah Mahallesinde Şaban er-Ris Okulu çevresini hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kentin doğusundaki Derec Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı binada 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

        İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu bir kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

        Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

        Zerka Mahallesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusunun Zeytun Mahallesinde evini bombaladığı 1 Filistinli hayatını kaybetti.

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        Er-Rimal Mahallesi'nde de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırın İsrail ordusunca bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü Gazze Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım merkezi yakınında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

        Güneydeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi'de İsrail ordusunun Cerrar el-Kudra Okulu'nun çevresinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Cibaliya'nın doğusunda binaları ve çeşitli yapıları havaya uçurmaya devam ediyor, bölgede büyük patlama sesleri duyuluyor.

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