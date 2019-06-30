İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ALTIN ZİNCİR

İHA'daki habere göre operasyonda 356 kilo 300 gram altın zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 gram altın, 50 adet çeyrek altın, 30 adet yarım altın, 20 adet tam altın, çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

İKİ GÜMRÜK MEMURU DA TUTUKLANDI

Yakalanan zanlılardan 20’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, polis ekiplerinin 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon anı kameralara yansıdı. Kameralara şüphelilerin havalimanlarındaki hareketleri de yansırken, olaya ilişkin 14 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.