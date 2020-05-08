35. Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali ertelendi

AA

Mengen Aşçılık ve Turizm Festival Yürütme Kurulu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut başkanlığında festivalin ertelenmesi için toplantı düzenlendi.

Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 22-23 Ağustos'ta yapılması planlanan festivalin 2021'e ertelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başka festivaller gibi olmayan ve insan odaklı olan aşçılık festivalimizi gelecek yıl saglıklı, heyecan dolu ve güzel günlerde gerçekleştirmek dileğimizdir. Bizi birbirimize bağlayan, mutlu eden, dayanışma gücümüzü artıran, varlıklarından gurur duyduğumuz aşçılarımızı halkımızla buluşturan, çok önem verdiğimiz, geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz ve bu yıl 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planladığımız 35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali çalışmalarımız süresinde maalesef tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını tehlikesi baş göstermiştir. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla alnan tedbirler kapsamında toplum sağlığı açısından bu yıl festivalin iptaline karar verilmiştir."

Bulut, ilk olarak 1981 yılında Mengen Kaymakamı Ali Cafer Akyüz'ün çabalarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlama faaliyetleri dolayısıyla gerçekleştirilen festivalin, Türk mutfağının geliştirilmesi ve yeni yetişen neslin aşçılık sanatına ilgisini çekmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Aşçılığın, Osmanlı saraylarından bugüne taşıdıkları ata mesleği olduğunu vurgulayan Bulut, "Aşçılık, Mengenimizin bir kültür hazinesidir ve çok önem verdiğimiz kültürel değerimizdir. Mengen, bu değerle kendini tanıtmış ve değerli aşçılarımızın haklı başarılarıyla ünlenmiş, adı uluslararasında tanınır bir ilçe olmuştur." şeklinde konuştu.

Başkan Bulut, Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nin 1989 yılında aşçıların iş yoğunluğu, 1991-1992 yıllarında Körfez krizi, 2015 yılında ise Türkiye'deki terör olayları ile şehitler nedeniyle ertelendiğini sözlerine ekledi.