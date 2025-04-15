Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı.

DHA'nın haberine göre bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Kazaya karışan sürücülerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, Potter’in yaklaşık 35 metre sürüklendiği öğrenildi.

Kaza, 6 Mart Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul’a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı. Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM’ye gitti.

Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter’ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Potter’in taksiden indikten sonra yolu karşısına geçtiği ve ATM’den para çektiği görülüyor. Ardından taksiye doğru koştuğu sırada otomobil Potter’e çarpıyor.

YAKLAŞIK 35 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için bir arada olduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise, İskoç taraftarın yaklaşık 35 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Kazaya karışan araç sürücüleri Uğur Ç. ve Hayati G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında trafik polisleri tarafından hazırlanan kaza raporunda, hayatını kaybeden Potter'ın asli kusurlu olduğu, Potter karşıdan karşıya geçtiği sırada aracıyla çarpan Uğur Ç.'nin tali kusurlu olduğu, yerdeki yayayı fark etmeyerek ezen Hayati G.'nin ise kusurunun olmadığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.