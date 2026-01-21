Habertürk
        35 yeni mağaza açmayı hedefliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Alfemo 35 yeni mağaza açmayı hedefliyor

        Geçen yıl temmuz ayında Zeren Group bünyesine katılan Alfemo Türkiye genelinde 2026'da 35 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, "Üretimden mağazacılığa kadar tüm yapıyı Zeren Group yatırımlarıyla yeniden ele aldığımız, planlı ve dengeli bir büyüme süreci yürütüyoruz" dedi

        Giriş: 21.01.2026 - 15:30
        35 yeni mağaza açmayı hedefliyor
        Alfemo'nun, Zeren Group bünyesinde güçlü bir yatırım planını devreye aldığı bildirildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre üretim faaliyetlerini İzmir Torbalı’daki ana tesisinde sürdüren Alfemo, üretim altyapısını bu büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yeniden yapılandırıyor. Döşemeli mobilya, panel mobilya, yatak ve ev tekstili kategorilerindeki üretim, markanın perakende yapılanmasını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

        Perakende tarafında ise Alfemo; Malatya Merkez, Kırklareli Lüleburgaz, Tekirdağ Çorlu, Van Erciş, İzmir Karabağlar, Manisa Turgutlu, Afyonkarahisar Merkez, İstanbul Başakşehir ve İzmir Karşıyaka’da yeni mağazalarını tüketicilerle buluşturdu. İstanbul Pendik’te yer alan Homecity Alfemo ve Homecity Kids&Teens mağazaları ile İzmir Torbalı’daki outlet mağazası da markanın satış ağına eklenen noktalar arasında yer aldı.

        Zeren Group çatısı altında Alfemo için yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “Üretimden mağazacılığa kadar tüm yapıyı Zeren Group yatırımlarıyla yeniden ele aldığımız, planlı ve dengeli bir büyüme süreci yürütüyoruz. 2026 yılı boyunca hem operasyonel kapasitemizi hem de mağaza ağımızı bu dönüşümü destekleyecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

        MAĞAZA AĞI 2026’DA GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK

        Alfemo, İstanbul Metrocity ve Kartal, Samsun Çarşamba, Mersin Tarsus, Sakarya Hendek, Sivas, Muş, Karabük, Bergama, Aliağa ve İzmir Karşıyaka’da planlanan 11 yeni mağazaya ek olarak, 2026 yılı boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 35 yeni mağazayı daha devreye almayı hedefliyor. Bu büyüme planı kapsamında marka; farklı şehirlerdeki varlığını güçlendirmeyi, mağaza ağını daha dengeli ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Yeni açılışlarla birlikte Alfemo’nun perakende yapılanmasının, üretim altyapısıyla uyumlu şekilde kademeli olarak genişletilmesi öngörülüyor.

