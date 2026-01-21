35 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Alfemo'nun, Zeren Group bünyesinde güçlü bir yatırım planını devreye aldığı bildirildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre üretim faaliyetlerini İzmir Torbalı’daki ana tesisinde sürdüren Alfemo, üretim altyapısını bu büyüme hedefleriyle uyumlu şekilde yeniden yapılandırıyor. Döşemeli mobilya, panel mobilya, yatak ve ev tekstili kategorilerindeki üretim, markanın perakende yapılanmasını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

REKLAM

Perakende tarafında ise Alfemo; Malatya Merkez, Kırklareli Lüleburgaz, Tekirdağ Çorlu, Van Erciş, İzmir Karabağlar, Manisa Turgutlu, Afyonkarahisar Merkez, İstanbul Başakşehir ve İzmir Karşıyaka’da yeni mağazalarını tüketicilerle buluşturdu. İstanbul Pendik’te yer alan Homecity Alfemo ve Homecity Kids&Teens mağazaları ile İzmir Torbalı’daki outlet mağazası da markanın satış ağına eklenen noktalar arasında yer aldı.

Zeren Group çatısı altında Alfemo için yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “Üretimden mağazacılığa kadar tüm yapıyı Zeren Group yatırımlarıyla yeniden ele aldığımız, planlı ve dengeli bir büyüme süreci yürütüyoruz. 2026 yılı boyunca hem operasyonel kapasitemizi hem de mağaza ağımızı bu dönüşümü destekleyecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.