36. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler belli oldu

Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 36. yılında da “Şehrin Caz Hali”ni İstanbul’un kültür sanat ajandasına taşımaya devam ediyor. Cazın klasik mirasından çağdaş yorumlarına, doğaçlamadan elektronik ve türler arası seslere uzanan geniş programıyla festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan müzisyenleri ve özel projeleri aynı sahnede buluşturacak.

Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat’ın BKM organizasyonuyla hayata geçirdiği festivalin açıklanan ilk isimleri arasında; 10 Grammy ödüllü trompet virtüözü Arturo Sandoval, saksafon virtüözü James Carter’ın organ dörtlüsüyle sahneye taşıdığı John Coltrane’in 100. yaşını kutlayan özel projesi “Coltrane: A Centennial Supreme” projesi, Chicago’nun deneysel yaratıcı müzik sahnesinden beslenen kozmopolit blues yaklaşımıyla çok yönlü besteci ve kornetçi Ben LaMar Gay ve vokal cazın sınırlarını yeniden çizen Grammy ödüllü besteci ve piyanist Nicole Zuraitis yer alıyor.

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Festivalde ayrıca Güney Londra caz sahnesinin önde gelen yaratıcı figürlerinden biri olan Joe Armon-Jones, toplumsal meseleleri caz, spoken word ve multidisipliner üretimlerle buluşturan Samora Pinderhughes’un Elliott Skinner, Joshua Crumbly, Jonathan Pinson ve kardeşi Elena Pinderhughes ile sahne aldığı beşlisi, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınan Londra merkezli topluluk Kinkajous, caz, geleneksel Akdeniz müzikleri ve klasik müziği çağdaş bir estetikte buluşturan üç virtüözden oluşan L’Antidote ve vibrafondaki yenilikçi yaklaşımıyla yeni kuşağın en dikkat çekici isimlerinden Sasha Berliner dinleyiciyle buluşacak.

Akbank Caz Festivali, bu yıl Zorlu PSM ile ilk kez gerçekleştireceği iş birliği kapsamında; pan-Arap köklerini elektronik müzik, soul ve şiirsel sözlerle harmanlayan kült müzisyen Yasmine Hamdan’ı ağırlayacak. Programın öne çıkan diğer konukları arasında, Hindistan Başkonsolosluğu’nun desteğiyle gerçekleşecek konseriyle; caz, elektronik müzik ve Hint klasik müzik gelenekleri arasında kurduğu köprüyle çağdaş İngiltere cazının en özgün isimlerinden Sarathy Korwar Drum Ensemble ve British Council desteğiyle sahne alacak, İngilitere caz ve elektronik müzik sahnesinin yükselen isimlerinden davulcu, prodüktör ve besteci Momoko Gill de yer alıyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni isimlerle birlikte zenginleşecek 36. Akbank Caz Festivali programı, 26 Eylül – 11 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’un farklı lokasyonlarına yayılacak. Biletix üzerinden satışa açılan festival biletlerinde Wings’e özel %15 indirim ayrıcalığı da yer alıyor.

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AÇIKLANAN PROGRAM

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Joe Armon-Jones

26 Eylül 2026 // Frankhan Selectist

Güney Londralı klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri Joe Armon-Jones, Ezra Collective grubunun kurucu üyelerinden ve caz eğitim programı Tomorrow’s Warriors’ın mezunlarından biri. İcrası ve doğaçlama yeteneği ile farklı türlerde birçok projede aranan bir figür hâline geldi. Gilles Peterson’ın plak şirketi Brownswood Recordings etiketiyle yayımladığı iki albümün ardından 2021’de kendi plak şirketi Aquarii Records’ı kuran Armon-Jones, dubstep öncüsü Mala ve uzun soluklu yaratıcı ortağı Maxwell Owin ile kulüp odaklı iş birliklerine imza attı. Müzisyenin bugüne kadarki en büyük yaratıcı açılımı ise 2025’te yayımlanan iki albümden oluşan All The Quiet ile oldu. Kavramsal olarak birbirine bağlı olsa da farklı karakterler taşıyan bu iki albümde müzikal evrenini yeni ses ve ifade biçimlerine doğru genişletirken kendisine Asheber, Greentea Peng, Wu Lu, Hak Baker ve Yazmin Lacey gibi konuklar eşlik etti. Joe Armon-Jones, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Frankhan Selectist sahnesinde.

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Momoko Gill

27 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi

Momoko Gill, Birleşik Krallık elektronik müzik ve caz sahnesinin gizli kalmış cevherlerinden. Kendi kendini yetiştirmiş bir davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist olan Gill; bugüne dek Alabaster DePlume, Matthew Herbert, Coby Sey, Tirzah ve Nadeem Din-Gabisi ile yaptığı iş birliklerine kendine özgü dokunuşunu kattı. Davul setinin başında, klavyelerde ve mikrofon önünde geçen yoğun turne deneyimi bestecilik ve prodüksiyon içgüdülerini iyice keskinleştirdi. Şubat 2026’da Strut etiketiyle yayımlanan ilk solo albümü Momoko, taklitten bilinçli olarak uzak duran, müziğini geleneklerden çok sezgi ve ifade gücü üzerinden inşa eden bir besteci ve icracı olduğunun altını çizer nitelikte. Londra’da yaşayan müzisyenin ilk İstanbul konseri 36. Akbank Caz Festivali kapsamında British Council desteğiyle 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Sarathy Korwar Drum Ensemble

29 Eylül 2026 // Salon İKSV

İngiltere caz sahnesinin en özgün ve en dikkat çekici seslerinden biri olarak öne çıkan Sarathy Korwar; bir davulcu, besteci, prodüktör ve grup lideri olarak üretimlerini sürdürüyor. Şarkıları cazı elektronik dokularla, Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerle buluştururken odağına sömürgeci mirasla hesaplaşmayı, topluluk fikrini, ırkçılığı ve aşkınlık arayışını yerleştiriyor. Müzisyenin 2025 sonbaharında yayımlanan son albümü There Is Beauty, There Already küresel müzik basınından övgüler toplarken The Quietus dergisi değerlendirmesinde “Davulların bir yükseliş aracı olarak ulaşabileceği derinlikleri görünür kılıyor.” sözlerine yer vermişti. Sarathy Korwar Drum Ensemble, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, Hindistan Başkonsolosluğu’nun destekleriyle 29 Eylül’de Salon İKSV sahnesinde.

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Sarathy Korwar: Davul, tabla, elektronikler

Magnus Mehta: Balofon, marimba, perküsyon

Donna Thomson: Davul, elektronikler

Prathap Ramchandran: Mridangam, ghatam, kanjira

Ben LaMar Gay

1 Ekim 2026 // Babylon

Ben LaMar Gay, müziğin sınırlarında dolaşan üretimiyle tanımlanması zor, kendine özgü bir besteci ve çok yönlü bir ses araştırmacısı. Chicago’nun güney yakasında büyüyen Gay, AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) çevresinde şekillenen yaratıcı müzik geleneği içinde yetişti; genç yaşta korneti merkezine alarak cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir sahne ağı içinde dolaştı. Bir dönem Brezilya’da yaşadıktan sonra 2010’ların başında Chicago’ya dönen müzisyen, gözlerden uzak geçirdiği dönemin bir dökümü niteliğindeki Downtown Castles Can Never Block The Sun (2018) albümü ile dikkatleri üzerine çekti; ardından film müzikleri ve disiplinlerarası projelerle kapsamlı bir bestecilik pratiği geliştirdi. International Anthem etiketli son albümü Yowzers (2025) ile kozmopolit blues anlayışı eksenindeki çok katmanlı yaklaşımını yeni bir eşiğe taşıdı. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ilk İstanbul konserini verecek müzisyen, 1 Ekim akşamı Babylon’da.

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Ben LaMar Gay: Kornet, vokal, synth

Edhino Gerber: Gitar

Matthew Davis: Tuba

Tommaso Moretti: Davul

James Carter Organ Quartet: Coltrane: A Centennial Supreme

3 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

“‘Müzik ve hayat birbirinden ayrı değildir; büyüklerim bana müziğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu öğretti.’” diyor Detroitli saksafon virtüözü James Carter. Billie Holiday ve Ella Fitzgerald kayıtlarıyla büyüyen, genç yaşta Wynton Marsalis’le aynı sahneyi paylaşan müzisyen; tenor, alto ve soprano saksafonlar arasında dolaşan yüksek enerjili müzik yaklaşımıyla kuşağının en karakteristik figürlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne dek Blue Note, EmArcy, Atlantic gibi etiketlerle pek çok yayına imza atan James Carter, Coltrane: A Centennial Supreme turnesi kapsamında 3 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde vereceği konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak. Coltrane’in doğumunun 100. yılını kutlama ruhuyla hayata geçen bu özel performansı şöyle özetliyor Carter: “Yalnızca Coltrane’in devasa müzikal mirasına değil; bu eserleri ortaya çıkaran ruha da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun en büyük amacı da Coltrane’in mirasını selamlamak ve onun ruhuna bu performanslar aracılığıyla eşlik etmek.”

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James Carter: Saksafon

Gerard Gibbs: Piyano

Hilliard Greene: Bas

Alex White: Davul

L’Antidote

4 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Güzellik dünyayı kurtarabilir mi? İşte Bijan Chemirani, Redi Hasa ve Rami Khalifé’yi L'Antidote olarak bir araya getiren şey tam da bu iddia: Günümüzün zehirlerine karşı müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyan, nadir bir inceliğe sahip enstrümantal bir repertuvar yaratmak. Cazdan Akdeniz müziğine uzanan sularda dolaşmayı seven İranlı perküsyon ustası Bijan Chemirani; ritim bilgisini, güney İtalya’daki geleneksel müziğin yeniden canlanmasına yaptığı katkılarla tanınan Arnavut çellist Redi Hasa ile birleştiriyor. Üçlünün diğer üyesi Lübnanlı piyanist Rami Khalifé ise piyanosunun tuşlarında klasik müzik ile elektronik müzik arasındaki sınırları ustalıkla bulanıklaştırıyor. Bijan Chemirani, üçlünün kimyasını “L'Antidote, bizi yansıtan ve bireyselliklerimizin ötesinde bir araya getiren müziği çalmak için buluşabildiğimiz bir ada.” sözleriyle özetliyor. L’Antidote, 4 Ekim akşamı ARTER’in destekleriyle 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde olacak.

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Bijan Chemirani: Perküsyon

Redi Hasa: Çello

Rami Khalife: Piyano

Arturo Sandoval

8 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Arturo Sandoval, caz tarihini şekillendiren figürlerden biri olarak Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü bir besteci ve icracı. Efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie’nin öğrencisi olan Sandoval, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Irakere grubu ile Küba müziğinin dönüşümünde belirleyici rol oynadı. 10 Grammy ödüllü müzisyen; trompet ve flugelhorn virtüözitesinin yanı sıra besteci ve aranjör kimliğiyle Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya, Celia Cruz’dan Alicia Keys’e uzanan geniş bir yelpazede iş birlikleri gerçekleştirdi. Trompet konçertoları, senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleştirdiği konserler ve sinema projeleri için ürettiği müziklerle disiplinlerarası bir bestecilik pratiği geliştirdi. London Evening Star tarafından “bir kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz” olarak tanımlanan Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Arturo Sandoval: Trompet

Lisandro Pidre: Piyano

William Brahm: Gitar

Daniel Feldman: Davul

Maximilian Gerl: Bas

Michael Tucker: Saksafon

Samuel Torres: Perküsyon

Keith Fiala: Trompet

Larry Bustamante: Bariton saksafon

Sasha Berliner

8 Ekim 2026 // Borusan Müzik Evi

Los Angeles merkezli Sasha Berliner, JazzTimes tarafından “genç bir malet ustası” olarak tanımlanan, ödüllü bir vibrafoncu ve besteci. DownBeat Critics Poll’da “Yükselen Yıldız Vibrafoncu” kategorisinde birinciliğe yerleşen ve NPR Jazz Night in America’nın 2024 Youngbloods seçkisinde yer alan Berliner; yakın dönem projelerinde Christian McBride, Tyshawn Sorey, Marcus Gilmore, The HR Big Band ve Cécile McLorin Salvant gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Aynı zamanda uluslararası turnelerini sürdürdüğü kendi beşlisiyle üretimlerine devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde sahne alacak olan Sasha Berliner, bugüne dek Juicy J, Flea ve The Free Nationals’ın da aralarında olduğu caz sahnesi dışındaki pek çok müzisyen ve grupla da kayıtlar gerçekleştirdi. Solo diskografisinde ise 2019-2025 aralığında yayımlanmış üç stüdyo albümü bulunuyor.

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Sasha Berliner: Vibrafon

Rasmus Soerensen: Piyano, klavyeler

Jamie Peet: Davul

Nicole Zuraitis

10 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Nicole Zuraitis, vokal cazın sınırlarını genişleten yaklaşımıyla türün bugün takip edilmesi gereken en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri. Christian McBride ile birlikte hayat verdiği How Love Begins (2023) albümü ile En İyi Caz Vokal Albümü Grammy’sini kazanan Zuraitis, bu ödüle albümün tamamını kendi yazıp düzenleyerek layık görülen ilk müzisyen oldu. İstanbul konserinde de kendisine eşlik edecek davulcu Dan Pugach ile birlikte imza attığı projeler ve Dolly Parton’ın “Jolene”i için yaptıkları yeni düzenleme “Little Fears”, onu çağdaş caz sahnesinin en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Aktivist yönünü de müziğiyle paralel biçimde sürdüren Zuraitis’in 2025 tarihli konser albümü Live at Vic’s, özellikle düzenlemeleri aracılığıyla etrafındaki müzisyenlerin potansiyelini gözler önünü seren güçlü bir kayıt. New Yorklu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Nicole Zuraitis: Piyano, vokal

Dan Pugach: Davul

Idan Morim: Gitar

Sam Weber: Bas

Yasmine Hamdan

10 Ekim 2026 // Zorlu PSM %100 Stüdyo

Pan-Arap köklerini, popu, şiirsel sözleri, elektronik müziği, soul’u ve gitar ağırlıklı melodileri zengin bir biçimde harmanlayan özgün bir müzikal geliştiren Yasmine Hamdan; müzik sahnesindeki ilk büyük çıkışını, 1990’ların sonunda Zeid Hamdan ile birlikte kurduğu Beyrut’un öncü indie electro ikilisi Soapkills ile yaptı. 2005’te Paris’e taşındıktan sonra Madonna’nın prodüktörü Mirwais ile Y.A.S. projesinde iş birliği yaptı ve 2009’da zarif olduğu kadar dans pistlerine de hitap eden Arabology albümünü yayımladı. O tarihten bu yana söz yazarı, şarkıcı ve prodüktör olarak uluslararası alanda üretimlerini sürdürdü. Bugüne dek Elia Suleiman ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle de ortaklıklar kuran Hamdan, Lübnan’la olan bağlarını ve ülkenin yaşadıklarını merkezine alan üçüncü stüdyo albümü I Remember I Forget (بنسى وبتذكر)’ü 2025 sonbaharında yayımladı. Yasmine Hamdan, 36. Akbank Caz Festivali ve Zorlu PSM’nin ilk kez gerçekleşecek iş birliğiyle, 10 Ekim akşamı Zorlu PSM 100% Studio'da.

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Yasmine Hamdan: Vokal

Cedric Le Roux: Gitar

Công Minh Phẩm: Klavye

Raphaël Seguinier: Davul

Samora Pinderhughes Quintet ft. Elena Pinderhughes

10 Ekim 2026 // Babylon

Besteci, piyanist, vokalist, sinemacı ve multidisipliner bir sanatçı olan Samora Pinderhughes, içtenlik ve özenle kurulmuş, çarpıcı derecede dürüst sözleri üst düzey müzisyenlikle bir araya getirmesiyle tanınıyor. Büyük resme odaklanabilen bir iş birlikçi olarak; Robert Glasper, Karriem Riggins ve Common ile August Greene çatısı altında kurduğu ortaklıkların yanı sıra Burniss Travis, Chief Xian aTunde Adjuah ve kız kardeşi, flütist Elena Pinderhughes gibi isimlerle birlikte çalıştı. Müziğini toplumsal meselelere temas etmek ve dönüşüm mücadelesi amacıyla kullanan Pinderhughes; Afrika diasporasında sözü, sesi ve imgeyi bu amaçlarla işleyen Siyah sürrealizm geleneği içinde üretiyor. Aktivist ve düşünür duruşunun yanı sıra üründen çok süreci önceleyen bir yaklaşımın savunucusu olan müzisyen; Elliott Skinner, Joshua Crumbly ve Jonathan Pinson’ın da yer aldığı beşlisi ve kardeşi Elena Pinderhughes eşliğinde 10 Ekim’de Babylon’da gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

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Samora Pinderhughes: Piyano, vokal

Elena Pinderhughes: Flüt

Elliott Skinner: Gitar, vokal

Joshua Crumbly: Bas

Jonathan Pinson: Davul

Kinkajous (Live AV)

11 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Londra merkezli topluluk Kinkajous, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınıyor. Davulcu / prodüktör Benoît Parmentier ve saksafoncu Adrien Cau liderliğindeki grup, yıllar içinde kendine özgü ses dünyasını giderek rafine ederek samimiyet ile maksimalizmi eşit ölçüde araştıran, büyük sahneler için tasarlanmış etkileyici bir müzikal dil geliştirdi. Sürekli dönüşüm hâlindeki Kinkajous, bugün Londra merkezli multimedya sanatçısı Ke Peng (PK) ile birlikte geliştirdikleri sürükleyici bir ses ve ışık temelli AV performans deneyimi vadediyor. Bu ortaklık, geçtiğimiz kasım ayında EFG London Jazz Festival kapsamında Southbank Centre’da kapalı gişe bir prömiyer gerçekleştirdi. Kinkajous, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de ARTER sahnesinde olacak.