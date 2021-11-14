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3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı!

Nefesler tutuldu, milyonlarca memurun ve memur emeklisi 3600 Ek Gösterge konusundaki güncel çalışmaları takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge yasası çalışmalarında son noktaya gelindiğini açıkladı. 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkıyor? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte son durum

3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı!

657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler ve pek çok meslek grubu ek göstergeden yararlanabiliyor. Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden beri gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge için Bakan Bilgin'den tarih geldi.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Bilgin, 3600 ek gösterge yasasına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını dile getiren Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ‘çalışmayı başlatın' talimatı verdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması 2022'nin Haziran ayına, yasalaşma süreci 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 3600 ek gösterge hakkında açıklamada bulunan Erdoğan; “Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz.” dedi.

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