

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs’ta 3600 ek gösterge müjdesi verdiği mesleklerde emekli olmak isteyenler, yüksek ikramiyeden mahrum kalmamak için emeklilik dilekçelerini bekletmeye başladı. Yasa çıkmadan emekli olanlar, 3600 ek göstergenin sağlayacağı 20 bin 934 liradan başlayan ikramiye artışından yararlanamayacakları için emeklilik dilekçesi vermiyorlar.



TORBA YASA UMUDU



Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yarın görüşülmeye başlanacak bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifine 3600 ek gösterge düzenlemesinin konulması için AK Parti Grubu ve komisyon yetkililerine talepte bulunacaklarını söyledi. On binlerce kişinin emekliliği beklediğini vurgulayan Tonbul, okullar tatilde iken haziran-temmuz aylarında emekli olamayan öğretmenlerin gelecek yılı beklemek zorunda kalacağına dikkat çekti. Tonbul, komisyondaki torba yasaya yetiştirilememesi durumunda 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis’in tatilden sonra açılacağı ekim ayına kalacağını vurguladı.

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