Öğretmen, polis, hemşire, idareci ve din görevlilerine 3600 ek gösterge, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer aldı. Öğretmenler başta olmak üzere emekliliği gelen ve kapsama giren kamu çalışanları, bununla ilgili yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden çıkartılmasını bekledi ama olmadı. Kamu çalışanları şimdi Meclis’in açılacağı ekim ayını bekliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, 3600 ek göstergenin detayları üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi ve ek gösterge kapsamına alınmayan kesimlerden de talepler gelmesi nedeniyle çalışmaların biraz daha sürmesi bekleniyor.



STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ?



Bürokratların 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalarının ana eksenini, kapsama gireceklerin belirlenmesinde “statünün mü eğitim durumunun mu” esas alınacağı konusu oluşturuyor. Statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden faydalanabilecek. Bunun bir örneği astsubaylarda var. Lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi de 3600 ek gösterge kapsamında.

Eğitim durumu dikkate alınırsa, 3600 ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yani lisans mezunları yararlanabilecek.

Şu an bu mesleklerden emekli olanların önemli bir kısmını lise mezunları oluşturuyor. Lise mezunlarının bir bölümü geçmişte açık öğretim fakültesine giderek 4 yıllık lisans eğitimi aldıkları için onlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Ancak, eğitim durumunun dikkate alınması durumunda, lisans mezunu olmayan öğretmen, polis ve hemşireler yararlanamayacak.



İDARECİLERİN DURUMU



İdarecilerin 3600 ek göstergesi konusunda da sorular var. Genel idare hizmetleri sınıfında 4 yıllık lisans mezunları da var, ortaokul, lise mezunları da. Bu sınıfta ayrıca fen fakültesi mezunu ekonomist, kimyager, jeolog, fizikçi, matematikçiler de bulunuyor. Bunların kapsama girip girmeyeceği, kapsamlı çalışma sonucu belli olacak.



YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLANLARA GERİYE DÖNÜK İKRAMİYE FARKI ÖDENECEK Mİ?

3600 ek gösterge, yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ancak, emekli ikramiyeleri, emekli olunan tarihteki ek göstergeye göre ödeniyor.

3600 ek gösterge kapsamına alınacağı açıklanan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler, emeklilik dilekçesi için ek göstergeyle ilgili yasanın çıkmasını bekliyor. Haziran-temmuz aylarında emekli olmayı planlayan yaklaşık 20 bin öğretmen, dilekçelerini beklemeye aldı.

Ancak, yaş haddini dolduranların, emekliliklerini 1 gün bile erteleme şansları bulunmuyor. 65 yaşını dolduranlar, istemeseler de emekli olmak zorundalar.

3600 ek gösterge müjdesinin açıklandığı 25 Mayıs’tan bu yana yaş haddinden dolayı emekli olanların ikramiye konusunda önemli kaybı söz konusu. Yaş haddinden emekli olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarından dolayı her yıl için 838 lira kayıp yaşıyorlar. Üstelik yaş haddinden emekli olanlar 42-45 yıl gibi hizmeti olan kişiler. 45 yıl hizmeti bulunan bir kişi 3600 ek gösterge yasalaşmadan emekli olduğunda 37 bin 710 lira kayba uğruyor.

Müjdenin açıklandığı 25 Mayıs 2018 tarihinden sonra yaş haddinden dolayı emekli olanlara, ikramiye konusunda geriye dönük hak sağlanması gerekir. Çalışanların beklentisi de bu yönde.

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