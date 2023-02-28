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EYT Meclis gündeminde! 3600 günden emekli olunur mu?

TBMM deprem nedeniyle bir süreliğine çalışmalarına ara vermişti. Verilen 21 günlük ara sonrasında TBMM Genel Kurulu 28 Şubat Salı günü yani bugün toplanıyor. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi ise EYT düzenlemesi olacak. EYT 3600 gün emeklilik tablosu ile kısmi emeklilik şartlarına ilişkin araştırmalar güncel gelişmelerin ardından hız kazandı. İşte 3600 EYT son dakika açıklamaları...

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  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    EYT'de yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Belirli bir ara sonrasında EYT bugün TBMM'de görüşülecek. EYT'nin gündemde yer almasıyla "EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu, şartları neler?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri ile EYT 3600 günden emeklilik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    EYT YASASI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

    Deprem sebebiyle verilen 21 günlük aranın ardından TBMM Genel Kurulu bugün toplanıyor. Genel Kurul'un ilk gündem maddesi ise EYT yasa tasarısı olacak. Yasa tasarısının bugün görüşülüp yarın nihayete erdirilmesi bekleniyor.
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM Genel Kurulu gündemindeki kanun teklifi yasalaştığında, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlardan, çalışma statüsüne göre aşağıdaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. Çalışma statülerine göre emeklilik koşulları şöyle:
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    SSK’lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    SSK’lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    BAĞ-KUR’lu kadınlar: 7200 prim günü.

    BAĞ-KUR’lu erkekler: 9000 prim günü.

    Emekli Sandığı’na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

    Emekli Sandığı’na tabi erkekler: 9000 prim günü.

    Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ancak yukarıdaki koşulları henüz tamamlamamış olanlar ise koşulları yerine getirdikleri tarihten itibaren emekli olmaya hak kazanacaklar.
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    30 Ocak günü MEclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

     
  • 3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?

    Fakat yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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