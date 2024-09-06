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        Haberler Gündem Güncel 37 bin dekar tarla tarıma kazandırıldı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı

        Kocaeli'de çiftçilere sunulan tohum ve gübre desteğiyle atıl durumdaki 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı. Küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:46
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        37 bin dekar tarla tarıma kazandırıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem tarım ve hayvancılığı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe desteğinde bulunuyor.

        Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında talebi alınan yaklaşık bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi.

        Mazot desteğiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Slaj biçerdöverlerle tarladaki mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

        Tohum, gübre ve mazot desteğiyle bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı. Kandıra Selimköy Muhtarı Selim Akçay'ın 50 dönümlük tarlasında yapılan hasatta 250 ton slajlık mısır elde edildi.

        Yıllardır çiftçilik yapan Akçay, bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek, tarımsal desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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        #yerel haberler
        #Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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