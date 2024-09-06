37 bin dekar tarla tarıma kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem tarım ve hayvancılığı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında talebi alınan yaklaşık bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi.

Mazot desteğiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Slaj biçerdöverlerle tarladaki mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.