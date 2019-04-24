İran’ın doğusunu olumsuz etkileyen ve binlerce köyün sular altında kalmasına yol açan sel felaketi, ilginç bir olaya neden oldu. 8 yıl süren Irak-İran savaşında 1982 yılında kaybolan Iraklı asker Abdülemir Hacı Cebbar Cadiri’den 37 yıldır haber alınamadı. Irak’ı da etkileye sel suları kayıp askerin cansız bedenini Irak’ın Misan kentine bağlı Meşrah ilçesi yakınlarına sürükledi.

İHA'nın haberine göre boyun künyesi, kolundaki saati ve bazı eşyalarının da bulunmasıyla cansız bedenin kayıp Cadiri’ye ait olduğu kanıtlandı. 1971 yılında Irak ordusuna katılan Cadiri’nin ülkesine geri dönen cansız bedeni Zikar iline bağlı Fecir nahiyesinde toprağa verildi.

Irak ordusunun 1982 yılında bazı İran kentlerini işgal ettiği sırada kaybolan askerin cenazesine ulaşılmayınca kayıp olarak kabul edildi. Ailesi ondan umudunu kesti ama cenazesini memleketinde gömmek istedi. Ailenin bu dileği İran’ı basan sel suları sayesinde gerçekleştirdi.