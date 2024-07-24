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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe 38'lik rekortmen Edin Dzeko! - Futbol Haberleri

        38'lik rekortmen Edin Dzeko!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenerken, mücadeleye Edin Dzeko damgasını vurdu. 3 gol atarak hat-trick yapan 38 yaşındaki Bosna Hersek'li yıldız, eski Galatasaraylı Shabani Nonda'nın rekorunu kırdı.

        Giriş: 24.07.2024 - 00:00 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:05
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

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        Sarı-lacivertlilerde üç gol atarak hat-trick yapan Edin Dzeko, maçın kahramanı oldu.

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        Bosna Hersek'li yıldız, 45+1'de penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirip Fenerbahçe'yi ikinci yarı öncesi ateşledi.

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        İkinci yarının hemen başında bir kez daha sahne alan Dzeko, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

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        Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise Lugano savunmasının yaptığı hatayı affetmeyen Dzeko, Szymanski'nin pasında klasına yakışır bir vuruşla golünü atıp hat-trick yaptı. Fenerbahçe bu golle skoru 3-2'ye getirdi.

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        38 yaşındaki forvet, attığı 3 golle birlikte adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

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        Dzeko, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

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