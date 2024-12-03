4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI

- Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.

- O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

- Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

- Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

- Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

- Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

- Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

- Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

- Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

- Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.