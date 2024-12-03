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        Haberler Bilgi Yaşam 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedir, bugün ne günü? İşte en güzel Dünya Madenciler Günü mesajları

        Bugün ne günü? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü anlamı nedir?

        Dünya Madenciler Günü, madencilik sektöründe çalışanların emeğini takdir etmek, çalışmayı paylaşmak ve sektörlerdeki zorluklara dikkat çekmek için her yıl 4 Aralık'ta kutlanan özel bir gündür. Bu özel gün öncesinde, Dünya Madenciler Günü önemini ve mesajlarını haberimizde derledik. İşte 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne özel mesajlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:44
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        Bugün ne günü sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Dünya Madenciler Günü, madencilik sektöründe çalışanların emeklerinin değişimini sağlamak ve onları desteklemek için bir fırsattır. Ancak bu gün, yalnızca kutlama ve anma değil, aynı zamanda daha güvenli, adil ve sürdürülebilir bir madencilik sektörüne ulaşma hedeflerini taşımak için bir araçtır. İşte 4 Aralık Dünya Madenciler Günü resimli mesajları...

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        4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

        Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu’da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır.

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        4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI

        - Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.

        - O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

        - Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

        - Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

        - Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

        - Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

        - Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

        - Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..

        - Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

        - Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.

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