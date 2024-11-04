TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memurları ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı oranına göre zam yapılırken; memur ve emekli memurlar hem enflasyon farkına hem de toplu sözleşmeye göre zam yapılıyor. İşte, 4 aylık enflasyon farkı ve OVP'deki enflasyon tahminine göre 2025 Ocak emekli ve memur zammı...