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4 bin 267 metre yükseklikte pizza keyfi

Amerika Birleşik Devletleri'nin,(ABD) Teksas eyaletinde dört paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi. Profesyonel paraşütçüler metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kaldı aldı

4 bin 267 metre yükseklikte pizza keyfi
DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin,(ABD) Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yüksek atlayış rekoru gerçekleştirmek isteyen 4 paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi.

DHA'nın haberine göre 43 yaşındaki Lori Patalocco üç arkadaşı ile birlikte 4 bin 267 metre yükseklikten serbest paraşüt atlayışı yaptı.

Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleştirdikleri atlayışın ardından dört arkadaş ellerindeki pizza kutusunu açarak dilimleri yemeye başladı.

"YAPTIĞIM EN İNANILMAZ ATLAYIŞ"

Paraşütçülerden Lori Patalocco yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar yaptığım en inanılmaz ve harika atlayıştı” dedi. Profesyonel paraşütçüler metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kaldı aldı. Sosyal medyada yayınladıkları görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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