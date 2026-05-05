4 gündür aranıyordu... Odun toplamak için evden ayrılan Ahmet, gölette ölü bulundu
Aydın'da, odun toplamak için evden ayrılan Ahmet Açıkkol'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Açıkkol'un cansız bedeni ormanlık alandaki gölette bulundu
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kayıp olarak bildirilen zihinsel engelli kişinin cansız bedeni gölette bulundu.
EVDEN AYRILDI
AA'daki habere göre olay; Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Evinden 1 Mayıs'ta odun toplamak için ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ahmet Açıkkol'un (31) ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI
Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.
GÖLETTE BULUNDU
Drone ve iz takip köpekleri desteğiyle aramalarını sürdüren ekipler, Açıkkol'un cansız bedenini mahalledeki ormanlık alanda yangınlar için kullanılan gölette buldu.
BOĞULDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Açıkkol'un suda boğulmuş olduğu değerlendirilirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.