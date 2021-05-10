İHA

Olay, İzmir-Ankara E96 karayolu kenarındaki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş şişeleri toplayan bir kişi, bir çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

İHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 4 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ölümü ile ilgili Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden bebek ise özel hastaneden alınıp, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.