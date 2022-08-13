Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 günlük Sumatra fili görüntülendi

Endonezya'daki Lembah Hijau Koruma Merkezi'nde 4 günlük erkek Sumatra fili görüntülendi... Vaktinin çoğunu annesiyle birlikte geçiren sumatra filinin 24 saat boyunca gözlendiği kaydedildi

ABONE OL
AA
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

    Endonezya'nın Bandar Lampung kentindeki Lembah Hijau Koruma Merkezi'nde henüz 4 günlük erkek Sumatra fili (Elephas Maximus sumatranus) görüntülendi.
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

    AA'nın haberine göre soyunun tükenme riski had safhada olan bu Sumatra filiyle birlikte, Endonezya'da koruma altına alınan endemik hayvanların sayısı üç erkek ve iki dişi olmak üzere beşe yükseldi.
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

    Bakıcılar ve bir veteriner gözetiminde merkezde özenle korunan fil vaktinin çoğunu annesiyle birlikte geçiriyor.
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

    Bakıcılar, yavru fili kameralarla 24 saat boyunca gözlüyor.
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

    İşte yavru filden görüntüler...
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi
  • 4 günlük Sumatra fili görüntülendi

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.