Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 4 HAZİRAN SON DEPREMLER: 4 Haziran biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        4 Haziran son depremler: 4 Haziran 2026 biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri 4 Haziran 2026 Perşembe günü de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel deprem listesi, son depremler haritası ve hissedilen sarsıntılara ilişkin tüm gelişmeler haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri merak konusu oldu. İşte 4 Haziran Perşembe son depremler listesi ve il il yaşanan sarsıntıların detayları…

        2

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak ortaya koyuyor. Son depremler listesi üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri öğrenilebilirken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen depremlere ilişkin güncel verileri araştırıyor.

        3

        ELAZIĞ'DA DEPREM

        Elazığ Merkez'de saat 06.20'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        4

        4 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

        SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uluslararası Fetih Kupası, medeniyet mirasına dönüştü

        "Ülkeyi Asya bozkırlarına mı çeviriyorsunuz?" diye küçümsenen okçuluk heykelleri, aslında bir vizyonun ilk adımlarıydı. Çocukluğunda dut dallarından yay yapan bir neslin imkânsızlıklarından, Mete Gazozların dünya şampiyonluklarına uzanan bu yolculuk; gelenekle moderni buluşturan Uluslararası Fetih K...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret