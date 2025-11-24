Habertürk
        Bursa'nın 450 yıllık hayalet köyü!

        Bursa'nın 450 yıllık hayalet köyü!

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı yaklaşık 450 yıllık bir geçmişi bulunan kırsal Çökene Mahallesi'nde sadece 3 hanede hayat devam ediyor. 4 kişilik nüfusa sahip dağ köyü Çökene adeta hayalet köye dönüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:26
        4 kişi kaldılar! 450 yıllık hayalet köy
        Büyükorhan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çökene, su kaynaklarının kurumasıyla 1980'lerin sonunda baş gösteren su sorunu nedeniyle boşalmaya başladı. Köy halkının tamamı zamanla ilçe merkezine ve Bursa'ya taşınınca yerleşim uzun süre tamamen boş kaldı.

        1994'ten sonra kimsenin yaşamaması üzerine köy statüsü 2008'de iptal edilen Çökene, yakınındaki kırsal Bademli Mahallesi’ne bağlandı. Su sorununun çözülmesinin ardından ise yaklaşık 10 yıl önce yeniden yaşam başladı.

        Daha önce ormancılık ve tarımla geçinen eski muhtar Hüseyin Kaya ile eşi Fadime Kaya da 30 yıl Bursa'da yaşadıktan sonra memleketlerine dönenler arasında yer aldı.

        "SU OLMAYINCA KÖY DAĞILDI, ŞİMDİ 4 KİŞİ YAŞIYORUZ"

        64 yaşındaki Fadime Kaya, ilçeye ve Bursa'ya uzak konumda bulunan köyde yaşamın kolay olmadığını ancak ata topraklarından kopamadıklarını söyledi.

        Su olmayınca köy halkının dağıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getiren Kaya, "Şimdi sadece 3 hanede duman tütüyor. Diğer iki hanede eşleri vefat etmiş kadınlar yaşıyor. Önceden 50'den fazla hanenin bulunduğu mahallede şimdi 4 kişiyiz" dedi.

        "KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSAK"

        Eskiden yaşamıyla, manzarasıyla ve doğasıyla hayran kalınan köylerinin terk edildikten sonra harabeye dönmesine üzüldüklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        "Su olmayınca ne yapsın insanlar gittiler, biz de gittik. Biri 6 diğeri 9 yaşında çocuğum vardı. Burada kalsak ne yapacaktık. Su yok, tarım yok, kazanç yok. Bursa'da okudular iş sahibi oldular. Onların da çocukları oldu. Biz döndük köyümüze bizim yaşamımız burada ama onlar dönmez artık. Gelmeyenlerin evleri haşat oldu burada. Yıkık dökük yapılar içinde nefes alıyoruz. Keşke köylülerin hepsi gelse, keşke eskisi gibi kalabalık olsak."

        "PEYNİRİ, YOĞURDU, YUMURTASI DOĞAL"

        Fadime Kaya, küçük çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "İki keçimiz var. Bir keçi 3 oğlak doğuruyor. Kendimize yetiyor sadece. Çocuklar ve torunlar gelince onlar için kesiyoruz. Sütü sağıp yoğurt, peynir yapıyoruz. 3-5 tavuk var doğal yumurtasını yiyoruz. Köy işi hayatımızı tekrar kurduk ve burada daha mutluyuz şehirde çok zor yaptık" ifadesini kullandı.

