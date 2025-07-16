Perasma &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml; ile 29 Haziran&rsquo;da &ldquo;Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt&rdquo; (Tuz Gibi &Ccedil;&ouml;z&uuml;len Elbiselere Katlamak Denizi) başlığı ile t&uuml;m sanat severlere kapılarını a&ccedil;an sergi, 24 Ağustos 2025 tarihine kadar ziyaret&ccedil;ilerini bekliyor. Bu yıl &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kez ger&ccedil;ekleşen Leros sergi serisinde, ABD, Afrika, Asya ve Avrupa&rsquo;dan 27 sanat&ccedil;ının eserleri, Kandioglou Konağı ve Lakki İlkokulu&rsquo;nda yer alıyor. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; yılına giren Leros Projesi, yine adanın ritmine, ge&ccedil;işlerine ve birlikteliklerine kulak veriyor. Leros Kandioglou Konağı&rsquo;nda d&uuml;zenlenen a&ccedil;ılış t&ouml;reni, T&uuml;rk ve Yunan cemiyet hayatından &uuml;nl&uuml; isimler, sanat&ccedil;ılar ve sanatseverlerin katılımıyla ger&ccedil;ekleştirildi. T&ouml;rene Yunanistan Başbakanı&rsquo;nın eşi Mareva Grabowski-Mitsotakis, Leros Belediye Başkanı Timothy Kottakis, Dimand CEO&rsquo;su Dimitrios Andriopoulos gibi isimlerin yanı sıra her iki &uuml;lkenin tanınmış iş insanları, sergiye katkı sağlayan t&uuml;m marka y&ouml;netici ve temsilcileri, d&uuml;nya &ccedil;apında sanat&ccedil;ılar, oyuncular ve sanatseverler katılım sağladı. İDO Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Dr. Murat Orhan, b&ouml;ylesine anlamlı bir sanat etkinliğinde yer almaktan duydukları mutluluğu şu şekilde dile getirdi: Sanat; dili, milliyeti ve sınırları olmayan evrensel bir ruhtur. İnsanları kelimelerden &ccedil;ok duygularla bir araya getiren zamansız bir g&uuml;c&uuml;n simgesidir. İDO olarak, Perasma İstanbul&rsquo;un Leros&rsquo;ta d&uuml;zenlediği uluslararası boyuttaki bu sergiye deniz ulaşımı sponsoru ve resmi destek&ccedil;i olarak katkıda bulunmaktan b&uuml;y&uuml;k bir gurur duyuyoruz. Sergi yalnızca bir sanat organizasyonu değil; aynı zamanda iki kıyı arasında dostluk bağlarını pekiştiren somut bir &ouml;rnektir. John Donne&rsquo;un &ldquo;Veda: Yas Tutmayı Yasaklayan&rdquo; şiirindeki pergel metaforu serginin d&uuml;ş&uuml;nsel &ccedil;ıkış noktalarından biri. Bir ayağı sabitken diğer ayağıyla genişleyen bir hareketi anlatıyor. Burada bir taraf k&ouml;klenmeyi, diğer taraf keşfetmeyi temsil ediyor. Y&ouml;n değil, ritim arayan bir deneyimden s&ouml;z ediliyor. İki aşığın g&ouml;r&uuml;nmez ama kopmaz bağı gibi, sergideki hareket de merkezinden uzaklaşsa bile ona sadık kalıyor. Bu yaklaşım adanın doğasıyla da &ouml;rt&uuml;ş&uuml;yor. Leros, bir yandan sabit bir yer, bir yandan da s&uuml;rekli değişen bir ritim. Denizle, r&uuml;zgarla ve hafızayla birlikte adanın sınırları esniyor. Anlatılar par&ccedil;alı ama birbirine bağlı bir b&uuml;t&uuml;n oluşturuyor. Perasma&rsquo;nın Leros&rsquo;taki sergi serisi, bu yaz da sanatseverleri adanın katmanlı tarihi ve doğal manzarasıyla bir diyaloğa davet ediyor.T&uuml;m sanat severler, İDO&rsquo;nun Turgutreis D Marine&rsquo;den her g&uuml;n 09:00&rsquo;da Leros Adası&rsquo;na kalkan seferler ile 45 dk&rsquo;da keyifli bir yolculukla adaya vararak sergiyi gezebilirler. Akşam 17:30&rsquo;da tekrar Bodrum&rsquo;a d&ouml;n&uuml;ş sağlayabilirler.