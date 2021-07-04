Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.370.299'a yükseldi. 49.185 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

4 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

3 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

3 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 537 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 874’a yükseldi. Toplamda 61 milyon 455 bin 218 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 924 testten, 4 bin 537 yeni vaka sayısı, 478 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 368 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 913 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 310 bin 769’ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 702 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 160 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 41 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 983 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 432 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 580 bini, Hindistan'da 30 milyon 544 bini, Brezilya'da 18 milyon 687 bini ve Fransa'da 5 milyon 783 bini geçti.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan Covaxin'in etkinliğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin'in, Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.

Brezilya'da Covaxin aşısının satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddiaları nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, kentteki Las Planas aşı merkezine ait çadır ile masa üzerine "Aşı öldürür", "Utanın" ve "Aşıdan kurtulun" gibi yazılar yazdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, virüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Belçika'da mart ayından beri düşen vaka sayıları ilk kez artış gösterdi. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz haftasında yüzde 5 yükselerek 378 oldu.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon doz Moderna aşısının ülkeye ulaştığını belirtti.

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan ile hava trafiğini askıya aldığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ülkede 9 kişide Delta varyantına rastlandığını duyurdu.

Malezya hükümeti, salgın nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun, OHAL'in biteceği 1 Ağustos'tan önce yeniden açılacağını açıkladı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, salgının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.