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HaberlerGündemYargı4. YARGI PAKETİ! Son dakika: 4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Pakette neler var!
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4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor!

Çocuk hükümlülere aile görüşü imkanı getirilmesi, adliyelerde ifade işlemlerinin 7 gün 24 saat yapılabilmesi, boşanmış eşe karşı işlenen suçlara da nitelikli ceza verilmesi, tutukluluğa dikey itiraz getirilmesi ve daha pek çok insan hakları eylem planı düzenlemesi 4. Yargı Paketi ile TBMM'nin gündemine geliyor. Fevzi Çakır’ın özel haber...

4. YARGI PAKETİ! Son dakika: 4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Pakette neler var!
4. Yargı Paketi Meclis'e geliyor!
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Hak ve özgürlükler alanını genişletici düzenlemeler içeren ve toplamda 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan eylem planının uygulama takvimi de kısa bir süre önce belli oldu.

4. YARGI PAKETİ GELİYOR

Şimdi o düzenlemeleri hayata geçirme zamanı… Adalet Bakanlığı tarafından çok farklı kesimlerle yapılan kapsamlı görüşmeler ve titiz bir çalışma sonucu hazırlanan 4. Yargı Paketi, AK Parti tarafından kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine getirilecek. İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan tüm faaliyetler bu 4. Yargı Paketi'nden başlamak üzere tek tek hayata geçirilecek. Peki 4. Pakette hangi düzenlemeler yer alacak?

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER

Henüz nihai şekli verilmeyen pakete göre, kapalı cezaevlerindeki çocukların ziyaretçilerle tüm görüşmeleri “açık görüş” şeklinde yapılacak. Çocuk hükümlülere “aile görüşü” imkanı gelecek. Hükümlü ve tutuklulara ziyaretçi listesinde yer alan kişileri değiştirebilme imkanı verilecek. Hükümlü ya da tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında teslimi sağlanacak. Yine çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli yapılacak.

TUTUKLULUKTA YENİ DÖNEM

Yine tutukluluk soruna da dair de önemli bir düzenlemeye gidilecek. Sulh ceza hâkimliği kararlarına dikey itiraz usulü getirilecek. Yani tutukluluk gibi kararlara itirazlara bir üst numaralı sulh ceza hakimliği yerine asliye ceza mahkemeleri bakacak.

“SOMUT DELİL” ŞARTI

Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Bu suçlar bakımından “somut delil” şartı aranacak. Yurtdışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek, ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek.

KADINA ŞİDDETE BOŞANMIŞ EŞ AYARI

Ve kadına karşı şiddet. Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek. Mesajla rahatsız etme ve fiziki takip gibi tek taraflı ısrarlı takipler suç olarak tanımlanacak.

İDAREDEN HIZLI CEVAP!

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. Vergi suçları için de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Telefon dinmelerine dair kayıtlar beraat kararı verilmesi halinde yok edilecek.

7/24 ADLİYE

Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde ifade alma işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilecek. Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilenlere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi kodeste geçirmeyecek. Ancak belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek. Ve daha pek çok düzenleme… 4. Yargı Paketi nihai şekli verildikten sonra AK Parti tarafından Meclis gündemine getirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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