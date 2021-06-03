4. yargı paketi tamam! 32 maddelik teklif Meclis'e geliyor 0:00 / 0:00

Adalet Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı görüşmeler sonucunda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan 4. Yargı Paketi çalışmaları tamamladı. Taslak teklifin AK Parti tarafından kısa bir süre içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Peki 32 maddelik 4. yargı paketi hayatımızda neleri değiştirecek?

KADINA ŞİDDET: Kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir değişiklik yapılacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanmış eşe karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı sebep sayılacak. Bu suçlar daha önce sadece eşe karşı işlendiğinde ağırlaştırıcı sebep kabul ediliyordu.

ADLİ KONTRELE ÜST SINIR: Yurtdışı yasağı, ev hapsi gibi adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Adli kontrol tedbirinin üst sınırı asliye cezalarda 2, ağır cezalarda 3, zorunlu hallerde 5 yıl, terör suçlarında ise 6 yıl olabilecek. Ev hapsi verilmesi halinde, kişinin evde geçirdiği sürenin yarısı cezasından düşürülecek.

TUTUKLAMADA “SOMUT DELİL” ŞARTI: Tutuklama konusunda da önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Halen sulh ceza hakimliklerince verilen tutuklama kararına yapılan itirazlara üst numaralı sulh ceza hakimliği yerine üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi bakacak. Terör, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi katalog suçlardan tutuklamada "somut delil" şartı aranacak.

İDDİANAMELERE ‘ÖZEL HAYAT’ AYARI: Yine suçlama dışındaki deliller, lekelenmeme hakkı ve özel hayata saygı çerçevesinde iddianameye konulacak. Yargılama sonunda berat edenlerin telefon dinleme kayıtları imha edilecek.

VERGİ SUÇLARI İÇİN DE ETKİN PİŞMANLIK: Vergi suçlarında da "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanacak. Buna göre, kişiler yargısal süreç başlamadan önce "etkin pişmanlık"tan yararlanırsa ödeyeceği ceza yüzde 50; yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirimli olacak. Ancak tüm bu süreçlerde uzlaşma şartı aranacak ve taraflar dilerse yargı yoluna başvurabilecek.

YOL ÇEVİRMELERİNDE YENİ DÖNEM: Teklif ile önemli bir mağduriyetin önüne geçilmesi de hedefleniyor. Haklarında ifadeleri alınmak üzere yakalama kararı bulunanlar, otel ve yol çevirmesi gibi durumlarda bulundukları yerlerde hemen gözaltına alınıyorlardı. Bu uygulama sona eriyor. Bu durumdaki kişilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma hakkı veriliyor. Kişiler belirlenen tarih ve saatte adliyede hazır olacaklarına söz verirlerse gözaltına alınmayacak.

İDAREYE BAŞVURULAR: İdareye yapılan başvurularla ilgili idarenin cevap verme karar süresi, 60 günden 30 güne düşürülecek. Ayrıca idari yargıda gerekçeli kararların 30 gün içinde yazılması sağlanacak.