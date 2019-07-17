4 yıllık en iyi bölümler hangileri sorusu YKS sonuçlarını öğrenen öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler YKS puanlarına göre 4 yıllık üniversite için tercih yapacak. ÖSYM 2019 Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayınladı. Kılavuzda vakıf üniversitelerin ücret tablosu da yer alıyor.

4 YILLIK EN İYİ BÖLÜMLER HANGİLERİ 2019

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik

Biyokimya

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Kimya Öğretmenliği

Odyoloji

Ortez-Protez

Adli Bilişim Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Dijital Oyun Tasarımı

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Tıp

Veteriner

Biyoloji Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Mimarlık

Otomotiv Mühendisliği

Pilot Eğitimi

Pilotaj

Şehir ve Bölge Planlama

Uçak Elektrik-Elektronik

Uçak Gövde-Motor

Uçak Gövde-Motor Bakım

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Endüstri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

İç mimarlık

Hukuk

Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering)

Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering)

İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering)

Mekatronik Mühendisliği (Mechatronic Engineering)

Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering)

Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Information Systems Engineering)

Bilgi Teknolojileri (Information Technology-IT)

Psikoloji (Psychology)

Ekonomi (Economics)

Uluslararası Yönetim (International Management)

Etkinlik Yönetimi (Event Management)

Uluslararası İlişkiler (International Relations)

Uluslararası Ticaret (International Trade)

İşletme ya da Uluslararası İşletme (Business or International Business)

Radyo, Televizyon, Sinema (Radio, Television and Sinema)

Medya ve İletişim (Communication and Media)

ÖSYM 2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU

ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. Aşağıda bulunan linke tıklayarak üniversitelerin programlarını kontrol edebilirsiniz.,

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU