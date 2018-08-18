Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: "40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz."

— Jim Carrey (@JimCarrey) August 17, 2018

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef almış, saldırıda 40 çocuk yaşamını yitirmişti.

CNN televizyonu, Yemenli gazeteciler ve silah uzmanları ile yaptıkları ortak çalışmanın ardından, saldırıda kullanılan bombanın MK-82 olduğu sonucuna varıldığını duyururken, söz konusu bombanın satışına ABD Başkanı Donald Trump'ın onay verdiği açıklandı.

2016 yılının Mart ayında Suudi Arabistan yine Yemen'de bir pazar yerine lazer güdümlü MK-84 Amerikan bombasıyla saldırmış, 87 kişi hayatını kaybetmiş, Ekim 2016'da ise cenaze törenine yine aynı tip bomba ile düzenlediği saldırıda 155 kişi can vermişti.

Bunun üzerine lazer güdümlü bombaların Suudi Arabistan'a satışı Obama döneminde insan hakları gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ancak Mart 2017'de Trump yönetimi bu yasağı kaldırdı ve Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba sevkiyatı başladı.

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